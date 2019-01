Varel /Friesische Wehde Einen Einsatz hatte die Feuerwehr Varel in der Silvesternacht: Gegen halb eins wurden die Kameraden alarmiert, gemeldet wurde ein Garagenbrand an der Pelzerstraße. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass Kartons in einer Garage, die an ein Wohnhaus grenzte in Brand geraten war. Die Ursache war zunächst unklar.

Da der Einsatzort ganz in der Nähe des Feuerwehrhauses lag, war die Feuerwehr schnell vor Ort und konnte den Brand umgehend ablöschen. Dazu gingen die Feuerwehrleute aufgrund der hohen Rauchentwicklung unter Atemschutz in die Garage. Zum Löschen des Brandes reichte der Löschwasservorrat des Feuerwehrfahrzeugs.

Nach einer halben Stunde war der Einsatz vorbei. Auch die Polizei war vor Ort. Weitere Einsätze hatten die Feuerwehrkameraden beim Jahreswechsel nicht zu verzeichnen.

Aus Sicht der Polizei war es ein sehr ruhiger Jahreswechsel. Insgesamt seien drei Briefkästen durch Feuerwerkskörper beschädigt oder zerstört worden, zwei Menschen wurden beim Hantieren mit Feuerwerk leicht verletzt und die Beamten mussten mehrere alkoholbedingte Streitigkeiten schlichten. An der Rahlinger Straße drohte ein Brand auf einer Wiese auszubrechen. Abgebranntes Feuerwerk hatte sich erneut entzündet. Die Polizisten konnten das Feuer aber mit Feuerlöschern löschen.

In Neuenburg haben Unbekannte gegen 1.30 Uhr versucht, in eine Tankstelle an der Westersteder Straße einzubrechen. Zwei maskierte Männer warfen eine Scheibe mit Steinen ein, anschließend flohen sie in Richtung Collstede. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden. Die Beamten suchen insbesondere einen Radfahrer und einen Autofahrer, die zur Tatzeit an der Tankstelle vorbeigefahren sein sollen.