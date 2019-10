Varel /Friesland Mit dem Herbst beginnt auch die dunkle Jahreszeit. „Bei Regen, Nebel und Dunkelheit werden die Verkehrsteilnehmer erheblich schlechter wahrgenommen und damit erfahrungsgemäß leichter Opfer eines Unfalles“, teilte die Polizei jetzt mit.

Deshalb werden die Beamten in Friesland und Wilhelmshaven in den kommenden Wochen unter dem Motto „Licht kann Leben retten!“ verstärkt die Beleuchtung an Fahrzeugen und Fahrrädern kontrollieren.

„Viele Verkehrsunfälle geschehen durch das „Nicht gesehen werden“, sagt Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Damit Verkehrsunfälle mit schweren Folgen erst gar nicht passieren, gibt die Polizei Tipps zur Kleidungswahl und zum idealen Verhalten der Verkehrsteilnehmer im Dunklen.

• Reflektoren

„Gerade die Senioren und natürlich auch Schüler sollten an dunkler Kleidung Reflektoren befestigen“, betont Dominik Tjaden. „Noch besser ist es, wenn bereits beim Kauf von Winterbekleidung auf Reflektoren geachtet wird.“

• Licht vor der Fahrt überprüfen

Autofahrer sollten bevor sie losfahren bei eingeschaltem Licht um ihr Fahrzeug gehen und gründlich die Lampen überprüfen. Radfahrer „schützen sich selbst“, wenn sie ebenfalls verstärkt auf die Funktionsfähigkeit der Beleuchtungsanlage achten.

• Licht früh einschalten

Das Fahrlicht sollte am besten stets schon sehr frühzeitig eingeschaltet werden, um selbst gesehen zu werden. Es ist wichtig, das Licht nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch schon bei schlechter Sicht einzuschalten.

Insbesondere für Radler gilt bei Fahrten auf sogenannten kombinierten Geh- und Radwegen eine erhöhte Aufmerksamkeit, da dort möglicherweise dunkel gekleidete Fußgänger unterwegs sein können.

• Helle Kleidung tragen

Fußgänger tragen erheblich zur Verkehrssicherheit bei, wenn sie helle Kleidung oder Kleidung mit reflektierendem Material tragen. „Auch die Eltern können viel für die Sicherheit ihrer Kinder tun“ sagt Tjaden: „Achten Sie darauf, dass ihre Kinder einerseits auf dem Schulweg deutlich sichtbar sind, zum Beispiel durch Reflektoren an der Kleidung oder dem Ranzen, andererseits beim Überqueren von Straßen gesicherte und gut ausgeleuchtete Stellen nutzen, etwa Fußgängerampeln und -überwege, Zebrastreifen und Kreuzungen.“

• Bewusster fahren

Verkehrsteilnehmer, die diese Hinweise berücksichtigen, leisten auch in der „dunklen Jahreszeit“ einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, rät die Polizei zu bewussterem Fahren bei Dunkelheit.