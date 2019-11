Varel /Friesland Wenn jemand die Nummer 110 für den Polizeinotruf wählt, und dann fragt, wo er sein Fahrrad codieren lassen kann, ist das kein Notfall. Wenn jemand – wie zuletzt im Juli in Wilhelmshaven geschehen – gleich achtmal hintereinander den Notruf wählt ohne den Namen oder einen polizeilichen Sachverhalt zu nennen, fällt das sogar in die Kategorie Missbrauch des Notrufs und kann bestraft werden.

Auch das wiederholte Anwählen der 110 und gleich wieder auflegen, ist kein Notfall und auch kein Spaß. Und der nervende Nachbar, der am Samstagabend die Musikanlage ein bisschen zu laut aufdreht, ist kein Fall für die 110. Wenn sich aber die Nachbarn bei ihrer Party die Köpfe einhauen, sollte die Polizei besser schnell vor Ort sein. Also: Telefon 110.

Manchmal ist die Unterscheidung zwischen Notfall oder nicht nicht ganz so eindeutig. Also wann sollte denn nun die 110 gewählt werden und wann nicht? Der „Gemeinnützige“ fragte bei Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, nach.

Grundsätzlich gilt: „Der Notruf wurde extra für Notfälle eingerichtet und hat unter anderem das Ziel, Menschenleben zu retten und bestehende Gefahren mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften schnellstmöglich bekämpfen zu können. Blockiert man diese Leitungen bewusst und ohne Not kann man sich strafbar machen.“

• Nicht erreichbar

Das Problem, dass Witzbolde den Notruf für Streiche nutzen, kennen auch die Beamten in Varel und der Friesischen Wehde. Nicht selten sind die Anrufer Kinder. Die Nummer wird aber auch von Leuten gewählt, die die Polizei lahmlegen wollen, indem sie den Notruf blockieren. Das sei kein Kavaliersdelikt, dass schlimmstenfalls Menschen, die wirklich dringend Hilfe benötigen, den Notruf nicht erreichen könnten. Auch handelt es sich beim Missbrauch des Notrufs um eine Straftat.

„Personen, die aus Scherz oder aus welchen Gründen auch immer eine Notsituation oder gar eine Straftat vortäuschen, blockieren die Notrufleitungen und beschäftigen Einsatz- und Rettungskräfte, die unter Umständen woanders tatsächlich benötigt werden“ warnt Andrea Papenroth vor einem „Zulaufen“ der Leitung: „Bei diesen Fällen leiten wir ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs eines Notrufs ein und prüfen die Sachlage genau.“

Ihre Polizei vor Ort Die Polizei rät die Telefonnummern der örtlichen Polizeistationen im Handy einzuspeichern:

• Polizei Brake, Schrabberdeich 39, Telefon 04401/9350

• Polizei Elsfleth, Rittersweg 6 A, 04404/ 2263

• Polizei Berne, Eichenstraße 16, 04406/220

• Polizei Ovelgönne, Lerchenstraße 1, 04480/1612

• Polizei Jade, Raiffeisenstraße 1 A, 04454/1737

• Polizei Lemwerder, Stedinger Straße 53 A, Telefon 0421/67498 Anzeigen, beispielsweise weil einem ein Fahrrad gestohlen wurden, können auch online erstattet werden unter Das Strafgesetzbuch regelt den Missbrauch des Notrufs. In § 145 steht, dass mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe belangt wird, wer absichtlich oder wissentlich Notrufe oder Notzeichen missbraucht oder vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei. https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de

Doch was ist mit den zahlreichen Fällen, in denen die Polizei gefordert ist, aber kein Notfall vorliegt? Beispielsweise, wenn das Fahrrad geklaut wurde, das Auto auf dem Supermarktparkplatz gerammt wurde oder eine Ruhestörung gemeldet werden soll? Dann können und sollen die Leute auf der Wache des Polizeikommissariats in Varel anrufen. Das Telefon ist rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche besetzt. Das gilt auch für die Polizeistationen in Bockhorn und Zetel. Sind diese gerade nicht besetzt, sind die Telefone nach Varel umgeleitet.

• Prioritäten setzen

Ob nun die Polizeistation direkt oder der Notruf angerufen werde, habe keinen Einfluss darauf, wie schnell die Polizei vor Ort sei. Egal, wo das Telefon klingele, gebe es immer eine Priorisierung der Sachlage. Sind die Beamten zum Beispiel auf dem Weg zu einer Ruhestörung und dann kommt plötzlich eine Schlägerei dazu, fahren sie zuerst zur Schlägerei.

Eines ist der Polizei bei dem Thema aber besonders wichtig: Es dürfe sich nie jemand Gedanken darüber machen, ob er die Polizei ruft oder nicht. Im Zweifel gelte: immer anrufen.