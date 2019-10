Varel Im Fall des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vom 6. Oktober 2019 in Varel hat die Polizei eigenen Angaben zufolge den mutmaßlichen Täter ermittelt.

Der 19-Jährige soll einen runden Gullydeckel auf der Heidebergstraße in Höhe des Wollgraswegs in Obenstrohe entfernt haben. Ein Autofahrer war in der Folge an jenem Sonntagmorgen mit seinem VW Transporter in das Loch gefahren und hatte sich die Felge kaputtgefahren. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit.

„Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Hindernisse bereitet und dadurch unter Umständen Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, handelt strafbar“, erklärte Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.