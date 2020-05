Geldbörse aus Auto entwendet

Varel Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag die Scheibe auf der Fahrerseite eines auf dem Pendlerparkplatz am Kaffeehauskreisel in Varel abgestellten Autos eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Geldbörse entwendet. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Telefon 04451/9230 zu melden.

Die Polizei wies in ihrer Meldung von Sonntag zudem darauf hin, Wertsachen nicht sichtbar im Innenraum der Autos liegenzulassen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen