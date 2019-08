Geparkte Autos erschweren Anfahrt der Feuerwehr

Varel Geparkte Autos haben in der Nacht zu Samstag die Anfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Varel mit den breiten Löschfahrzeugen zum Einsatzort erschwert. Zwar entpuppte sich am Ende der Einsatz als Fehlalarm. Im Ernstfall hätten die Helfer aber dadurch wertvolle Zeit verloren. Wie Feuerwehrsprecher Georg von Ivernois am Sonntag mitteilte, war die Ortswehr Varel von der Polizei angefordert worden, um mit einem Spezialwerkzeug die Tür zu einer Wohnung zu öffnen. In dieser lärmte ein privater Rauchmelder. Nach der Kontrolle stellte sich heraus: Der Rauchmelder war defekt.