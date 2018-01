Varel Der Weihnachtsbaum in der Eingangshalle des Vareler Hallenbades steht unter Wasser, unaufhörlich tropft Wasser von der Decke. Die Frühschwimmer wurden am Dienstagmorgen wieder nach Hause geschickt. In den nächsten Tagen bleibt das Hallenbad geschlossen, kündigt Kurdirektor Johann Taddigs an.

Er geht davon aus, dass das Flachdach in der Silvesternacht durch Böller beschädigt wurde. Jetzt soll ein Dachdecker das Ausmaß des Schadens ermitteln. Der Wasserschaden wurde erst am Dienstagmorgen entdeckt, weil das Bad am Neujahrsfeiertag geschlossen war. Am Silvestertag hatte es zuletzt regulär geöffnet.

„Es besteht Kurzschlussgefahr, weil das Wasser in die Deckenbeleuchtung eingedrungen ist“, sagte Taddig.

Schwimmmeisterin Maya Martens geht davon aus, dass „massiv China-Böller auf das Dach geworfen wurden“. Vor der Tür des Hallenbades seien sehr viele Feuerwerkskörper gezündet worden, sagt sie.

In der Umgebung des Hallenbades würde jedes Jahr viel geballert. „Wir hatten schon häufig kleine Leckstellen durch Böller“, berichtet sie.

Das Hallenbad ist 1971 erbaut worden, wurde aber in den letzten Jahren mit erheblichem finanziellen und technischen Aufwand grundsaniert. Erst im letzten Jahr war die Lüftungsanlage erneuert worden. Das Bad ist auch für die Nachbargemeinden Jade, Bockhorn und Zetel das einzige Hallenbad.

Da zurzeit in Schortens das Hallenbad wegen einer umfangreichen Sanierung geschlossen ist, kommen auch viele Schwimmer aus dem Jeverland nach Varel. Neben den Schulen nutzen viele Vereine das Vareler Hallenbad an der Haferkampstraße.