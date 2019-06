Handwerkzeug in der Arbeitspause entwendet

Varel Kurioser Diebstahl im Kleingarten: Unbekannte Täter haben am Samstag eine Arbeitspause eines Hobbygärtners genutzt, um diesem das Handwerkszeug zu entwenden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat der Geschädigte die Hecke seiner Parzelle in der Kleingartenkolonie „Haferkamp“ an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße geschoren. Zwischen 19 und 20 Uhr machte er eine Pause und ließ eine grüne, motorbetriebene Heckenschere unbeaufsichtigt. „Der oder die Täter nutzen die Gelegenheit und entwendeten das Gerät“, heißt es in der Meldung der Beamten.