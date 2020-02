Varel Die Gedenktafel an die jüdische Familie Ludwig und Rosa Weiss in der Vareler Innenstadt ist mit der antisemitischen Parole „Freimaurer Jude – Epstein didn’t kill himself“ beschmiert worden. Mit dem zweiten Teil des Satzes griff der Täter den Fall Epstein in den USA auf. Jeffrey Edward Epstein war ein jüdischer US-amerikanischer Investmentbanker und verurteilter Sexualstraftäter. Während der Vorbereitung auf den Prozess starb er in der Haft, laut Obduktionsbericht durch Suizid.

Holger Frerichs vom Arbeitskreis Juden in Varel, der die Tafel im November 2017 installiert hatte, hat die Tat am Freitagnachmittag entdeckt. Die Polizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.

Die Gedenktafel in der Fußgängerzone erinnert an die einstigen Besitzer und Betreiber des Wohn- und Geschäftshauses an der Hindenburgstraße 3 (heute Textilhaus Dieler). Die Eheleute flüchteten im Januar 1933 vor den Nazis, kehrten aber wieder zurück nach Deutschland.

Nach der Verfolgung durch die Nazis kam Ludwig Weiss am 14. November 1938 im Konzentrationslager Sachsenhausen um. Seine Frau Rosa wurde ins Ghetto Minsk verschleppt, wo sie 1942 starb. Der Besitz der Familie Weiss in Varel wurde „zwangsverkauft“.