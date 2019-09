Varel Die Stichflamme schießt über zwei Meter hoch in die Luft, die Hitzeentwicklung ist augenblicklich enorm. Doch sofort ist ein junger Feuerwehrmann mit einem Feuerlöscher zur Stelle. Wenig später ist die Flamme aus. Wie löscht man ein Feuer richtig? Das stand nun auf dem Dienstplan der Jugendfeuerwehr Varel.

Auf dem Betriebsgelände am Feuerwehrhaus an der Pelzerstraße trainierte der Nachwuchs die Brandbekämpfung an einer Trainingsanlage. „Wir haben dabei die Handhabung im Umgang mit einem Feuerlöscher geübt“, sagte Jugendfeuerwehrwart Tammo Butt. Zudem wurde ein Fettbrand simuliert.

Vor der praktischen Übung stand für die jungen Kameraden der Vareler Jugendfeuerwehr aber erst einmal die Theorie auf dem Plan. „Dabei gingt es um die Frage, welchen Feuerlöscher ich bei welchen Brand einsetzen muss“, sagte Tammo Butt. Erst als dieses Wissen saß, ging es nach draußen, wo die erfahrenen Feuerwehrleute in voller Sicherheits-Montur die gasbetriebene Übungsanlage entflammten.

Doch wie löscht man nun ein Feuer mit einem Feuerlöscher richtig? Für den „Gemeinnützigen“ erläuterte das der Vareler Jugendfeuerwehrwart Tammo Butt: Bei allem gilt aber der übergeordnete Satz: „Immer auf den Eigenschutz achten.“

1. Wenn man mit einem Handfeuerlöscher den Brand bekämpfen will, muss man sich dem Feuer in gebückter Haltung nähern. Ist der Brand im Freien, muss dabei die Windrichtung beachtet werden. Die Regel lautet: Immer mit dem Wind vorgehen, von unten in die Glut, nicht in die Flammen spritzen, dabei genug Abstand halten, damit die Pulverwolke möglichst den gesamten Brand einhüllt. Unbedingt stoßweise löschen.

2. Flächenbrände von vorne und von unten ablöschen, nicht von hinten oder oben. Dabei immer das Brandgut, nicht die Flammen löschen.

3. Bei Tropf- oder Fließbränden sollte man von oben, der Austrittsstelle, nach unten in die brennende Lache löschen.

4. Bei größeren Entstehungsbränden sollte man mehrere Feuerlöscher gleichzeitig und nicht nacheinander einsetzen.

5. Ist das Feuer gelöscht, muss man auf Rückzündung achten und sollte die Brandstelle nicht verlassen, sondern beobachten.

6. Nach der Benutzung des Feuerlöschers darf dieser auf keinen Fall wieder an seinen angestammten Platz gebracht werden, sondern man muss ihn von einer Fachfirma sofort wieder auffüllen lassen.