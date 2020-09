Kollision Bei Überholvorgang: Handy am Steuer führt zu Unfall in Varel

Varel Weil der Fahrer eines Transporters während der Fahrt offenbar ein Handy bediente, ist es Samstagnachmittag auf der Wiefelsteder Straße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei Sonntag mitteilte, hatte eine 79-jährige Autofahrerin versucht, den Transporter zu überholen. Der 31-jährige Fahrer des Wagens war aber offenbar so sehr von seinem Handy abgelenkt, dass er sehr unsicher fuhr. Er geriet während der Fahrt so weit nach links, dass er mit dem überholenden Wagen zusammenstieß. Am Transporter entstanden leichte Schäden, am Auto der 79-Jährigen erhebliche Schäden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten außerdem, dass die Vorderreifen des Transporters bereits abgefahren waren.