Varel Immer wieder sind Schüler morgens auf dem Weg zur Schule in der Dunkelheit mit einem Fahrrad ohne Licht unterwegs. Dabei kam es zuletzt rund um die Arngaster Straße zunehmend zu gefährlichen Situationen, wie Anwohner der Polizei Varel mitgeteilt hatten. Diese Hinweise nahm Polizeioberkommissar Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariates Varel, zum Anlass, um eine groß angelegten Aktion mit Kontrollen zu initiieren.

Am frühen Mittwochmorgen positionierten sich vier Beamte in der Zeit zwischen 7.30 und 8 Uhr rund um die Oberschule Varel und stoppten Radler, die ohne Licht fuhren. Trotz des schlechten Wetters überprüften sie insgesamt 70 Fahrräder. Bei 19 Rädern wurden Mängel festgestellt. „Die Polizei hat ein großes Interesse daran, dass die Fahrräder, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, verkehrssicher sind“, erklärt Polizeioberkommissar Daniel Birkholz, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Varel.

Die Schüler wurden vor Ort aber nicht kostenpflichtig verwarnt. Stattdessen wurde ihnen die Möglichkeit eingeräumt, ihr Fahrrad im ordnungsgemäßen Zustand bei der Polizei vorzuführen.

„Tun sie das nicht, wird nachträglich ein Verwarngeld erhoben“, stellt Eugen Schnettler klar: „Damit haben wir in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen gemacht.“