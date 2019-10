Varel Obwohl sie seit 20 Jahren keinen Führerschein hat, ist eine Frau in Varel mit dem Auto unterwegs gewesen. Der Polizei hatte sie am Mittwoch im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Anlass der Kontrolle war ein Verkehrsverstoß. Da sie keinen Führerschein vorlegen konnt, sollte sie das Dokument in der Dienststelle vorbei bringen. Daraus wurde aber nichts: Wie sich herausstellte, war ihr die Fahrerlaubnis vor zwei Jahrzehnten entzogen worden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde der 48-Jährigen untersagt.