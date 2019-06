Varel Ein falscher Polizeibeamte hat am Dienstagabend bis in die späte Nacht Vareler Bürger überwiegend im Alter von 60 bis 85 Jahren angerufen und Fragen zu deren Vermögensverhältnissen gestellt. „Diese Form der Amtsanmaßung wurde in mehr als 30 Fällen angezeigt“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In einem Fall habe eine Seniorin bereits eine hohe Menge Bargeld abgehoben und zu Hause zur Abholung per gerufenem Taxi bereitgehalten. Die Frau bekam schließlich aber doch noch Zweifel und meldete sich bei der Polizei. So wurde die Geldübergabe verhindert.

In den weiteren bekannten Fällen kamen die Zweifel während des Telefonates, so dass die Angerufenen dieses beendeten und die Polizei alarmierten. Die Polizei geht davon aus, dass über die bereits angezeigten Sachverhalte hinaus weitere Fälle vorliegen könnten.

„Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um ein bundesweites Phänomen“, teilte Polizeisprecherin Andrea Papenroth mit. „Die Vorgehensweise der Täter zielt in wiederholender Weise immer wieder darauf ab, Bargeld oder andere Wertgegenstände unter unterschiedlichsten Vorwänden zu erlangen.“

Die Anrufer besitzen laut Polizei eine hohe Überzeugungskraft und das notwendige Geschick, Geschädigte davon abzuhalten sich an die örtliche Polizei zu wenden. „Durch eine hochprofessionelle Gesprächsführung setzen sie die Angerufenen so unter Druck, dass diese in einigen Fällen schließlich ihr Vermögen hergeben.“

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, dass Polizeibeamte sich an der Tür immer legitimieren, sich weder Bargeld oder Schmuck zeigen lassen noch dieses abholen. „Weiterhin werden Fragen zu Vermögensverhältnissen von der Polizei nicht telefonisch erfragt“, betont Papenroth.

Die Polizei rät: Seien Sie bei Anrufen – wenn Sie sich nicht absolut sicher sind, den Gegenüber zu kennen – stets misstrauisch und schenken sie der angezeigten Nummer auf ihrem Display keine Beachtung. Auch diese kann technisch manipuliert worden sein. Erteilen Sie per Telefon keine Auskünfte und gehen Sie telefonisch auf keine Geldgeschäfte ein. Angehörige älterer Personen können dabei helfen, deren Verwandte aufzuklären und das Verständnis dieser Vorgehensweise zu wecken.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland steht den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite: Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention (BfK) ist unter Telefon 04421/942108 oder per E-Mail an prävention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen.