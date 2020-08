Kriminalität: Bestohlene filmt den Dieb auf frischer Tat

Varel Geistesgegenwärtig reagierte eine Frau, die Sonntagmittag an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel bestohlen worden ist. Die Frau hatte ihr Fahrrad abgestellt und war kurz in ein Geschäft gegangen. Ein Mann nutzte diese Zeit, in der ihr Fahrrad unbeaufsichtigt war, und machte sich an ihrer Fahrradtasche zu schaffen. Aus der Tasche stahl der Täter unter anderem eine Strickjacke und weitere Gegenstände. Die Frau lief aus dem Geschäft und sprach den Mann direkt an, aber er reagierte nicht und flüchtete mit dem Diebesgut zu Fuß.

Geistesgegenwärtig zückte die Frau ihr Handy und fotografierte den ihr unbekannten Mann und filmte ihn auch. Anschließend rief sie die Polizei. Die nur kurze Zeit später am Diebstahlsort eingetroffenen Beamten der Vareler Polizeistation erkannten den Mann auf den Fotos und dem Video und leiteten sofort eine Fahndung ein. Die hatte Erfolg: In der Alten Wiefelsteder Straße konnten sie den Mann stellen.

In seinem Rucksack fanden die Polizeibeamten die gestohlenen Gegenstände der Frau. Gegen den 56-jährigen Vareler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Einen weiteren Einsatz hatte die Polizei am Montagmittag. Die Beamten wurden zu einem Unfall mit einem Pedelec gerufen. Ein 47-Jähriger aus Varel hatte mit seinem Pedelec den Buschgastweg in Varel befahren und war an der Einmündung Alter Warf gestürzt.

Der Mann war wegen plötzlich auftretenden Schwindels mit dem Pedelec auf die Fahrbahn gestürzt. Durch den Sturz wurde er verletzt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.