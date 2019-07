Varel Die Polizei warnt vor Taschendieben in Varel: Mindestens drei Mal schlugen die unbekannten Täter am Montag zwischen 18.15 und 19.20 Uhr zu. In einem Discounter an der Gertrud-Barthel-Straße entwendeten sie einer Frau deren Geldbörse aus einer unverschlossenen Umhängetasche. In zwei weiteren Fällen, die sich in zwei Verbrauchermärkten an der Bürgermeister-Heidenreich Straße ereigneten, klauten die Taschendiebe Geldbörsen aus im Einkaufswagen abgestellten Einkaufskörben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.

Die Polizei gehe davon aus, dass der oder die Täter gezielt vorgehen, um in einem unbeaufsichtigten Moment an die Geldbörsen zu kommen. Sie warnt davor, Geldbörsen oder Handtaschen unbeaufsichtigt zu lassen. „Geben Sie den Taschendieben keine Chance“, betont Polizeisprecherin Janina Schäfer. Ihre Tipps: „Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst am Körper. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.“

Mehr Tipps und Infos unter www.polizei-beratung.de