Varel Ein falscher Polizist hat am Donnerstag in Varel sein Unwesen getrieben. Kurz vor Mittag trat ein bislang unbekannter Mann an eine 76-jährige Frau heran und behauptete, dass in ihrem Haus an der Haferkampstraße eingebrochen worden sei.

Die Frau wurde daraufhin von dem angeblichen Polizeibeamten gebeten, im Haus nachzuschauen, ob Bargeld oder Schmuck entwendet wurde. Dabei wurde die 76-Jährige von dem Mann begleitet. Sie stellte fest, dass offensichtlich nichts entwendet wurde. Nachdem sich keine weiteren „polizeilichen Maßnahmen“ anschlossen und der Mann das Haus verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl eines vierstelligen Betrages fest. Ihre Tochter informierte die Polizei.

Ähnlich gelagert war am Donnerstag ein Fall in Wilhelmshaven. Dort behauptete ein bislang unbekannter Täter gegenüber einer 89-Jährigen, Polizist zu sein. Auch bei ihr sei eingebrochen worden und man müsse nun in das Haus in der August-Hinrichs-Straße. Diese Tat ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Der Täter schloss bei der vermeintlichen Tatortbegehung die 89-Jährige in den Keller ein, um schließlich ungehindert aus dem Haus diverse Gegenstände entwenden zu können.

Die Frau konnte sich zur Mittagszeit eigenständig aus dem Kellerraum befreien, die Nachbarin alarmierte die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der Täter in Wilhelmshaven möglicherweise ein blau-graues Fahrzeug. Der Täter soll ca. 180 cm groß und 40 bis 45 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Auch in Varel wird der Täter mit einer Größe von 180 cm beschrieben, er soll eine kräftige Statur gehabt haben. Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zu den beschriebenen Personen oder zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 04421/942-0 (Wilhelmshaven) oder Tel. 04451/923-0 (Varel) in Verbindung zu setzen.

„Beide ältere Damen sind körperlich unversehrt, stehen jedoch unter dem Eindruck der Geschehnisse“, sagt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Sie gibt folgende Tipps:

• Schauen Sie sich den Dienstausweis genau an und rufen Sie im Zweifelsfall zur Überprüfung bei der Polizei an.

• Wenn Sie alleine wohnen: Ziehen Sie eine vertraute Person hinzu und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Jüngere Angehörige werden gebeten, ihre Verwandten aufzuklären und unbedingt für skrupellose und dreiste Vorgangsweisen zu sensibilisieren.

• Für individuelle Beratungen und Fragen rund um das Thema stehen die Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Katja Reents unter Telefon 04421/942-108 und Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel als Ansprechpartner unter Tel. 04451/923-146 zur Verfügung.