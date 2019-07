Varel Nach dem Hinweis eines Zeugen kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch auf einem Parkplatz am Tannenkamp ein Auto. Darin saß ein 24-Jähriger aus dem Emsland, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Das Auto war Mitte Juni gestohlen worden und seitdem bei Tankbetrügereien aufgefallen. Der 24-Jährige besitzt keinen Führerschein. Im Auto wurden Lebensmittel und Getränke gefunden, die am Tag zuvor in Verbrauchermärkten in Hooksiel und Schillig entwendet worden waren. Der 24-Jährige räumte neben dem Autodiebstahl die Ladendiebstähle und den dauerhaften Konsum von THC ein.