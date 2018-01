Varel In dem Fall der versuchten Tötung in Varel (Landkreis Friesland) gibt es die ersten Ermittlungsergebnisse. Nach der Aussage des Opfers, ein 35-jähriger Iraner, bestehe der Verdacht, dass er von einer 35-jährigen Frau und einem gleichaltrigen Mann, die ebenfalls aus dem Iran stammen, niedergestochen wurde. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Beide Personen waren schon am Montag nach der Tat vorläufig festgenommen worden. Am Dienstagabend wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. „Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Untersuchungshaft der beiden Tatverdächtigen wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags angeordnet“, sagte Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Den Gesundheitszustand des Opfers bezeichnete die Polizei als „derzeit stabil“. Der Mann sei „ jedoch noch nicht außer Lebensgefahr“.

Am frühen Montagnachmittag hatte ein Zeuge gegen 13.50 Uhr eine verletzte, stark blutende Person, an der Straße Am Tennisplatz 2 nahe der Auffahrt Obenstrohe zur Autobahn 29 gemeldet. Während der ersten Fahndungsmaßnahmen wurden die zwei nun in U-Haft sitzenden Personen am Vareler Bahnhof vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen haben sich vier Personen in einer Vareler Wohnung aufgehalten, in der möglicherweise die Verletzung zugefügt wurde. Sowohl das Opfer, als auch die beiden mutmaßlichen Täter wohnen nicht in Varel.