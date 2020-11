Maskenpflicht in Varel: Unbekannte stehlen Hinweis-Schild

Varel Kaum hingen die Hinweisschilder in der Vareler Innenstadt, wurde schon eines davon gestohlen: Die Polizei meldet den Diebstahl eines der Masken-Schilder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Unbekannte hat das Schild von einer Laterne an der Hindenburgstraße in Höhe der Drostenstraße abgeschraubt. Ob er damit seinem Unmut gegenüber den Mund-Nasen-Bedeckungen Ausdruck verleihen oder das Schild als Souvenir an das Corona-Jahr 2020 mitnehmen wollte, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter Tel. 04451/9230 zu geben.

In der Vareler Innenstadt herrscht ab einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 Maskenpflicht. Dieser Wert wurde am Sonntag überschritten. Der Wert gibt die Zahl der Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner an.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen