Varel Kurioser Fall: Ein verschwundenes Auto gibt der Vareler Polizei derzeit Rätsel auf. Denn nachdem der Kleinwagen entwendet worden war, tauchte der blaue Ford Fiesta in der Wesermarsch wieder auf. Doch selbst der Zeitpunkt des Diebstahls steht nicht genau fest.

Erst am Mittwoch, 4 März, hatte eine Anwohnerin der Kleinen Straße in Varel den Diebstahl ihres Wagens angezeigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zum letzten Mal gesehen habe sie diesen aber am 22. Februar. Damals stand das Auto noch auf dem Hof des Wohnhauses.

„Aufgrund einer anschließenden Erkrankung ist das Fehlen des Fahrzeuges erst am 4. März bemerkt worden“, heißt es in der Meldung der Polizei. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der blaue Ford Fiesta bereits seit Dezember 2019 bei den Behörden zur Entstempelung, also der Außerbetriebsetzung, ausgeschrieben war. „Doch auch ordnungsbehördliche Tätigkeiten waren nicht Grund für das Verschwinden.“

Das Auto tauchte dann am Donnerstagnachmittag an der Ölstraße in Jade (Kreis Wesermarsch) wieder auf. Aufmerksame Passanten hatte es auf einem Feldweg entdeckt. Augenscheinlich hatte sich der Fahrer damit festgefahren, denn der Wagen ließ sich nicht mehr bewegen.

Fest steht laut Polizei aber, dass es sich um den tags zuvor als gestohlen gemeldeten Pkw handelt. Wie dieser dort hinkam, müsse noch ermittelt werden. Da der Versicherungsschutz für das Auto aber erloschen ist, sind die Kennzeichen nun entstempelt worden.

Die Polizei Varel bittet nun Zeugen, denen der Wagen seit dem 22. Februar aufgefallen sein sollte, sich unter Telefon 04451/9230 zu melden.