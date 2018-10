Varel In den vergangenen Wochen ist es in Varel mehrfach zu Unfällen gekommen, bei denen Radfahrer von Autos und Lastwagen erfasst wurden. Eine Ursache: Vor allem Lastwagenfahrer übersehen die Radler beim Abbiegen, weil diese sich im Toten Winkel befinden. Laut Polizeiangaben war dieses der Grund für den schweren Unfall am Freitagnachmittag an der Kreuzung B 437/Hellmut-Barthel-Straße, bei dem eine 49-Jährige schwer verletzt worden war.

Was können Radfahrer sowie Auto- und Lasterfahrer tun, um solche Unfälle zu vermeiden? Der „Gemeinnützige fragte bei der Polizei nach. „Der sogenannte Tote Winkel ist für alle am Straßenverkehr Beteiligten eine sehr gefährliche Gegebenheit“, warnt Sprecherin Andrea Papenroth: „Er kann Gefahrensituationen schaffen und im schlimmsten Fall zu einem Verkehrsunfall führen.“ Hier einige Tipps der Polizei, die allgemeiner Art sind, sich jedoch auch speziell an Lkw- und Busfahrer richten:

Für Kraftfahrer

• Vor dem Abbiegen und Spurwechsel immer den Schulterblick einsetzen und vorhandene Spiegel nutzen.

• Beim Warten an Kreuzungen bereits während der Rotphase der rechte Fahrbahnrand und vorhandene Fuß- und Radwege im Blick behalten werden.

• Nehmen Sie an Kreuzungen Blickkontakt zu Radfahrern und Fußgängern auf, die auf parallelen Wegen fahren – dieses geht auch durch den Rückspiegel.

• Beim Aussteigen aus einem geparkten Wagen versichern Sie sich mit dem Schulterblick, dass die Tür gefahrlos geöffnet werden kann.

Für Lkw- und Busfahrer

• Biegen Sie langsam ab und behalten Sie die parallelen und kreuzenden Fahrrad- sowie Fußwege ständig im Blick.

• Für Lastwagen-Fahrer, Radfahrer und Fußgänger ist es im Bereich von Kreuzungen immer sinnvoll, sich gegenseitig zu versichern, dass man einander sieht – am besten durch den direkten Blickkontakt mit den anderen Verkehrsteilnehmern.

• Biegen Sie erst ab, wenn Sie hundertprozentig sicher sind, dass kein anderer dadurch gefährdet wird. Ihre Spiegel helfen Ihnen dabei.

Für Radler/ Fußgänger

• An Kreuzungen deutlich sichtbar vor, oder weit rechts neben einem Fahrzeug stehen bleiben und warten, bis dieses ganz abgebogen ist.

• In der „dunklen Jahreszeit“ sowie bei schlechter Witterung sollten reflektierende Elemente an der Kleidung angebracht werden.

• Beim Fahrrad sind funktionierende Beleuchtung und Reflektoren besonders wichtig.

• An einer roten Ampel sollten Sie besser hinter als neben einem wartenden Bus oder Lastwagen warten.

• Wenn Fußgänger oder Radfahrer den Fahrer eines Lasters oder Busses nicht durch dessen Spiegel sehen können, werden auch sie nicht gesehen.

• Bei unklaren Verkehrssituationen verzichten Sie lieber auf das eigene Vorrecht. So kann ein Unfall vermieden werden.

• Halten Sie bei parkenden Fahrzeugen ausreichenden Abstand und achten Sie darauf, dass sich unvorhergesehen Türen öffnen könnten.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir