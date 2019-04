Nachbarin vertreibt Einbrecher

Varel Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei Varel am Mittwoch mitteilte beobachtete die Frau, wie sich gegen 13.10 Uhr ein Mann mit einer Holzlatte am Fenster einer Nachbarwohnung Am Spülteich zu schaffen machte. Er versuchte, das auf kipp stehende Fenster zu öffnen. Der Unbekannte wird auf 45 Jahre geschätzt, soll eine hagere Statur gehabt und einen Oberlippenbart getragen haben. Zur Tatzeit soll er mit einer auffälligen weißen Mütze oder Kappe, einem weißen Oberteil und einer Sonnenbrille bekleidet gewesen sein.

Zudem wurde am Dienstag zwischen 8 und 17.45 Uhr in ein Haus an der Straße Alter Warf eingebrochen. Die Täter warfen eine Scheibe mit einem Stein ein, nachdem sie erfolglos versucht hatten ein Fenster aufzuhebeln. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Elektrogeräte.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die etwas gesehen haben, sich unter Tel. 04451/923115 zu melden.