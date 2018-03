Varel /Oldenburg Wegen erpresserischen Menschenraubs und schweren Raubes muss sich seit Donnerstag ein 52 Jahre alter Mann aus Varel vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 1. Oktober vorigen Jahres eine Tankstelle in Varel überfallen und eine Kundin als Geisel genommen zu haben. Mit einem langen Messer bewaffnet hatte der Angeklagte am Abend des Tattages den Verkaufsraum betreten. Anwesend waren eine Kundin und die Kassiererin.

Um seiner Forderung nach Geld Nachdruck zu verleihen, ergriff der 52-Jährige die Kundin und hielt ihr das Messer an den Hals. Der Täter schien zu allem entschlossen zu sein. Deswegen gab die Kassiererin die Tageseinnahmen heraus. Aus der Geldbörse der Kundin raubte der Angeklagte noch weitere 40 Euro. Die Gesamtbeute betrug rund 300 Euro. Nach der Tat war der 52-Jährige geflohen. Er habe vier Tage lang vergebens auf die Polizei gewartet, dann habe er sich selbst gestellt, erklärte der Angeklagte am Donnerstag.

„Ich habe das getan“, kommentierte der Angeklagte am Donnerstag den Inhalt der Anklageschrift. Er schäme sich. 2015 sei er das letzte Mal aus der Haft entlassen worden. Er habe eine Frau kennen und lieben gelernt. Eine schmerzhafte Trennung habe dann den Boden zum Alkoholismus und zur Spielsucht bereitet. Er habe alles Geld verspielt und sich ständig betrunken.

Am Tattag will sich der Angeklagte mit dem Gedanken eines Suizids getragen haben. Er hatte sich dann aber für den Überfall entschieden. „Ich hatte kein Geld mehr und wollte spielen“, begründete der Angeklagte seinen fatalen Entschluss. Zurück bleiben schockierte Opfer.

Das, was dem 52-Jährigen vorgeworfen wird, sind Verbrechenstatbestände, die mit Strafen nicht unter fünf Jahren geahndet werden. Das Gericht hat das Verfahren auf drei Verhandlungstage terminiert.