Varel /Oldenburg Wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat das Oldenburger Landgericht am Montag einen 34 Jahre alten Mann aus Varel zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit reduzierte die Kammer ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Varel um drei Monate.

Der Forderung der Verteidigung nach einem Freispruch kamen die Richter der Berufungskammer allerdings nicht nach. Der Angeklagte hatte zuvor angegeben, er sei unschuldig. Aber auch die Oldenburger Richter waren am Montag in der Verhandlung davon überzeugt, dass der 34-jährige Mann ein elfjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht hatte.

Angeklagter bestritt Tat

Der Angeklagte ist mit der Familie des Mädchens sehr gut bekannt. Das Vertrauensverhältnis war gar so groß, dass das Mädchen und auch deren Schwester bei dem Angeklagten gelegentlich übernachten durften. In der Tatnacht allerdings übernachte die Elfjährige alleine bei dem Angeklagten.

Dabei schlief das Mädchen in dem Bett des Erwachsenen. Die Gerichte waren davon überzeugt, dass der nicht vorbestrafte 34-Jährige das Kind in der Tatnacht unsittlich berührt hat. Die Berührungen seien sexuell motiviert gewesen, heißt es.

Der Angeklagte hatte das indes bestritten. Er habe die Kinder der Nachbarsfamilie lediglich in den Arm genommen. Zu keinem Zeitpunkt habe er ein sexuelles Interesse gehabt, beteuerte der Angeklagte.

Mädchen sagte aus

Und sein Verteidiger fügte hinzu, dass alles nur „ein Spiel“ gewesen sei. Alles sei „sozial adäquat“ gewesen. Dazu hätten auch Knurrgeräusche gehört, meinte der Anwalt. Die Richter sahen das aber anders. Sie glaubten dem Mädchen, das die Berührungen als sexuell motiviert dargestellt hatte.

Dreimal ist das Mädchen als Zeugin bereits vernommen worden. Und auch am Montag musste es in Oldenburg erneut aussagen, weil der Angeklagte kein Geständnis abgelegt hatte. Das Mädchen hat Angst vor dem Angeklagten. Trotzdem war es gestern damit einverstanden, dass der Angeklagte bei der Vernehmung anwesend war. Sie schaffe das, hatte die Elfjährige dem Richter zuvor in einem Zeugenzimmer erklärt. Das Mädchen sagte dann absolut glaubhaft aus.