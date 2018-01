Varel /Oldenburg Im Prozess um einen mutmaßlichen Muttermord in Varel dringen nur spärlich die Informationen an die Öffentlichkeit. Die Verhandlung vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts findet aufgrund des Alters der Jugendlichen hinter verschlossenen Türen statt – einschließlich des Urteils.

Die Anschuldigungen sind schockierend genug: Mit 100 Messerstichen soll eine 14-Jährige im Vareler Stadtteil Büppel am 14. Mai des vergangenen Jahres zusammen mit ihrem 15-jährigen Freund ihre Mutter getötet haben. Dieser Fall wird seit Anfang November 2017 in Oldenburg verhandelt.

Kurz vor Mitternacht war die 39-Jährige in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Nachbarn hatten laute Schreie gehört und die Polizei alarmiert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau bestätigen, deren Körper viele Stichverletzungen aufwies.

Bereits elf Verhandlungstage hat es gegeben. Die Länge des Prozesses vor dem Landgericht lässt darauf schließen, dass es eine umfangreiche Beweisaufnahme und Suche nach den Hintergründen gibt. Es scheint, dass noch nicht alle Fragen beantwortet wurden: Wie konnte es zu so einer brutalen Bluttat kommen? Und wer hat sie begangen?

In dem Verfahren belasteten sich die Angeklagten gegenseitig. Im Ermittlungsverfahren soll der 15-Jährige zugegeben haben, das Messer besorgt zu haben. Zugestochen habe indes die 14-Jährige. Diese soll den Sachverhalt völlig anders schildern. Die Übertötung der Mutter, auf die fast 100 Mal eingestochen wurde, könnte auf eine direkte Beziehungstat hinweisen.

Am Mittwoch hielt die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer, das der Verteidigung folgt voraussichtlich an diesem Freitag. Ein Urteil könnte dann am 19. Januar gesprochen werden. Bei einem Schuldspruch haben die Angeklagten eine Jugend-Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren zu erwarten.