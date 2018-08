Varel /Oldenburg Wegen Handeltreibens mit Rauschgift im großen Stil muss sich seit Dienstag ein 37-jähriger Familienvater aus Varel in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in der Küche eines Wohnungsnachbarn mit dessen Zustimmung eine große Drogenplantage betrieben zu haben. Die Küche war professionell isoliert und mit einem Belüftungssystem ausgestattet worden.

43 Cannabispflanzen hatte der Angeklagte hochgezogen. Die Ernte ergab rund 500 Gramm Cannabis. Die Anklage geht davon aus, dass der Angeklagte mit den Drogen handeln wollte. Doch das bestritt der 37-Jährige. Sein Nachbar habe das Rauschgift verkaufen wollen. Der habe Mietschulden gehabt. Sein Anteil sei für den Eigenbedarf bestimmt gewesen.

Eigentlich hätte er die Drogenplantage in seiner eigenen Wohnung einrichten wollen. Aber dann sei wieder ein Baby unterwegs gewesen. Deswegen habe er in seiner Wohnung alle Räume benötigt, erklärte der Angeklagte. Schon einmal stand der erheblich und einschlägig vorbestrafte Angeklagte wegen der Vorwürfe vor Gericht. Das Vareler Amtsgericht hatte ihn in einem ersten Prozess zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Gegen dieses Urteil hatten aber sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte selbst Berufung eingelegt. Während die Anklagebehörde rund drei Jahre Gefängnis für den 37-Jährigen fordert, begehrt der Angeklagte eine geringere Strafe als vom Amtsgericht ausgelobt. Der Angeklagte behauptet, dass er unter Angst- und Panikattacken leide und täglich drei bis vier Gramm Cannabis konsumiere. Das warf dann die Frage auf, was mit dem Angeklagten geschehen soll: Lange Gefängnisstrafe oder eine Unterbringung in der geschlossenen Entziehungsanstalt. Um das zu klären, soll der Angeklagte jetzt psychiatrisch begutachtet werden.