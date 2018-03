Varel /Oldenburg Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 57-jähriger Vareler für acht Monate ins Gefängnis. Außerdem bekommt er in den nächsten zwei Jahren keine neue Fahrerlaubnis. Dieses, erstinstanzlich vom Amtsgericht in Varel gefällte Urteil hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz bestätigt. Gegen das erste Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Er wollte nicht ins Gefängnis.

Doch das Ansinnen des 57-Jährigen, in Oldenburg noch eine Bewährungsstrafe zu erreichen, war aussichtslos. Der Angeklagte hat nach eigenem Bekunden ein Problem. Er leidet unter einem Minderwertigkeitsgefühl. Und das hat schwerwiegende Folgen. Denn ausgerechnet das Autofahren gebe ihm Selbstvertrauen. Im Fall des Angeklagten ist das ein Desaster. Denn er hat schon seit Jahren keine Fahrerlaubnis mehr.

Der Mann ist 29 mal vorbestraft, etliche Male wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Kein Urteil konnte ihn aber bisher vom Fahren abbringen. Vor dem Haus steht sein Auto, der Angeklagte soll stets seinen Autoschlüssel bei sich tragen. Und so kam es immer wieder zu Fahrten, die nicht sein durften.

Das vorletzte Mal war der Angeklagte zu sechs Monaten Haft verurteilt worden, deren Vollstreckung noch einmal zur Bewährung ausgesetzt worden war. Diese Bewährung ist nun widerrufen worden. Die sechs Monate Haft sind nun zusätzlich zu verbüßen. So muss der Angeklagte nun für insgesamt vierzehn Monate ins Gefängnis.

Das wollte der 57-Jährige eigentlich vermeiden. In der jetzigen Berufungsverhandlung hat er erklärt, nunmehr sein Auto verkauft zu haben. Außerdem wolle er sich einer Therapie unterziehen. Doch es nutzte nichts. Angesichts der vielen Vorstrafen konnte es keine Bewährungsstrafe mehr für ihn geben.