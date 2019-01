Varel /Oldenburg Wegen eines Nachbarschaftsstreits unter Einsatz eines Vierkantholzes ist eine 49-jährige Frau aus Varel wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Dieses vom Amtsgericht Varel gefällte Urteil ist am Mittwoch vor dem Oldenburger Landgericht rechtskräftig geworden.

In dem Mehrparteienhaus in Varel, wo auch die Angeklagte wohnt, soll es schon länger gebrodelt haben. Laut Angeklagter hätten nicht rechtzeitig angemeldete Gartenarbeiten bei ihr das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie habe zwar noch versucht, verteilte Erde mit einem Schneeschieber wieder zusammen zu schieben, doch viel genutzt hätte das nichts. Die Angeklagte fühlte sich von den Nachbarn und dem Vermieter nicht ernst genommen. Den Feststellungen zufolge lauerte sie am Tatabend einem der Nachbarn am Geräteschuppen auf und schlug auf diesen mit einem Vierkantholz ein. Zeugen verhinderten weitere Schläge.

Die Angeklagte hatte das bestritten. Deswegen hatte sie auch Berufung eingelegt. In Oldenburg wollte sie einen Freispruch erreichen, weil ihre Aussage nicht berücksichtigt worden sei. Nicht sie habe den Nachbarn beziehungsweise den Vermieter angegriffen, sondern diese sie. Sie sei bedroht, beschimpft und bespuckt worden. Die Männer hätten sie in den Geräteschuppen geschubst. Dabei habe sie sich den Zeh gebrochen. Ihre Pflanzen seien ihr vor die Tür geschleudert worden.

Doch dann kamen die Zeugen. Sie wiederholten ihre belastenden Aussagen aus dem ersten Prozess. Die Staatsanwältin wandte sich dann an die Angeklagte. Nach den bisherigen Zeugenaussagen sähe es für sie nicht gut aus. Die Angeklagte solle darüber nachdenken, ob sie ihre Berufung nicht doch wieder zurückziehen wolle. Das tat die 49-Jährige dann auch.