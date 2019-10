Varel /Oldenburg Ein Gastronom aus Varel hat zwei Gefängnisstrafen des Amtsgerichtes in Varel abgewehrt und kommt nun lediglich mit drei Monaten Haft auf Bewährung davon. Das hat am Freitag das Oldenburger Landgericht so entschieden – auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Der 46-jährige Angeklagte wollte in Varel ein großes Restaurant pachten. Alles lief soweit gut: Der Angeklagte gab bei einer Firma für Webdesign einen Internetauftritt für 500 Euro und bei einer Zeitung Anzeigen für 300 Euro in Auftrag.

Doch dann hätte plötzlich für die Küche im Restaurant eine Abstandszahlung in Höhe von 30 000 Euro gezahlt werden müssen, so der Angeklagte. Der Traum vom Restaurant platzte und damit auch die Finanzierung von Internetauftritt und Anzeigen. Fortan wurde gegen den Angeklagten wegen Betruges ermittelt. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bezüglich Internet und Zeitungsanzeigen sei der Angeklagte zahlungsunfähig gewesen, so die Anklage. Die Internet-Firma und die Zeitung habe er über seine Zahlungsfähigkeit getäuscht, so der Vorwurf.

Zwei Verfahren liefen gegen den Angeklagten: Ein Verfahren wegen der Internet-Sache und ein Verfahren wegen der Zeitungs-Sache. Das Internet-Verfahren endete dann vor dem Vareler Amtsgericht für den einschlägig vorbestraften Angeklagten mit sechs Monaten Gefängnis. Dagegen hatte die Verteidigung Berufung eingelegt.

In der Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht wurde das Urteil dann vor einigen Wochen auf drei Monate Haft auf Bewährung abgeschwächt – unter anderem deswegen, weil der Verteidiger den Schaden von 500 Euro noch während der Verhandlung für seinen Mandanten beglichen hatte. Doch auch drei Monate Haft auf Bewährung waren der Verteidigung zu viel. Sie sah gar keinen Vorsatz für einen Betrug und ging in Revision.

Unterdessen wurde der Angeklagte im zweiten Verfahren vom Amtsgericht Varel zu vier Monaten Haft verurteilt. Auch dagegen hatte die Verteidigung Berufung eingelegt. Die wurde nun verhandelt.

Beide Verfahren ähnelten sich sehr und hätten den gleichen Hintergrund, waren sich die Prozessbeteiligten einig. Beide Taten hätten daher auch in einem Verfahren verhandelt werden können. Die Staatsanwaltschaft hatte dann den Vorschlag gemacht, das Zeitungs-Verfahren einzustellen, wenn die Verteidigung ihre Revision gegen das Urteil im Internet-Verfahren zurücknehme. Das tat sie dann auch sofort. So bleiben für den Angeklagten insgesamt nur drei Monate Haft auf Bewährung bestehen.