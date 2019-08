Varel /Oldenburg Wegen Betruges hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz einen 46 Jahre alten Mann aus Varel zu drei Monaten Haft verurteilt und die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Damit hob die Kammer am Freitag auf die Berufung des Angeklagten hin ein erstes Urteil des Amtsgerichtes Varel auf. Das hatte den Angeklagten zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gefängnis bleibt dem 46-Jährigen nun erspart.

Der Angeklagte wollte sich mit einem großen Unternehmen selbstständig machen. Nur fehlte das Startkapital. Der Firma, die der 46-Jährige übernehmen wollte, mussten 30 000 Euro als Ablöse gezahlt werden. Das aber konnte der Angeklagte nicht. So musste die Selbstständigkeit und damit auch ein möglicher Gewinn warten. Der 46-Jährige aber hatte bereits auf einem anderen Gebiet Vorkehrungen für die Eröffnung und Präsentation seiner Firma getroffen.

Bei einer Firma für Webdesign hatte er für sein Unternehmen, das er noch gar nicht hatte, einen Internetauftritt in Auftrag gegeben. Eine erste Summe in Höhe von 515 Euro konnte er aber nicht bezahlen. Die Webdesign-Firma sah sich getäuscht. Sie forderte das Geld ein. Der Angeklagte aber hatte kein Geld. Fortan musste er sich dann wegen Betruges verantworten.

Das erste Urteil des Amtsgerichtes in Varel war nicht unverhältnismäßig gewesen. Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Zwar liegen die Vorstrafen schon länger zurück, aber sie machten sich in der Summe nicht gut. Außerdem war der Schaden in Höhe von 515 Euro in keiner Weise reguliert. Das Amtsgericht konnte dem Angeklagten eine günstige Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe nicht stellen.

Mittlerweile aber haben sich die Verhältnisse des Angeklagten stabilisiert. Und auch der Schaden ist komplett beglichen. Das konnte der Anwalt des Angeklagten nachweisen. Per Blitzüberweisung war das Geld am Verhandlungstag von einem Konto der Anwaltskanzlei überwiesen worden.