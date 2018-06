Varel Die Ermittlungen zur Ursache des Großfeuers, das am Nachmittag des Pfingstmontags auf dem Firmengelände der Papier- und Kartonfabrik Varel (PKV) ausgebrochen war, sind abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Polizei am Montag offiziell mit. 7000 Tonnen Altpapier waren in Brand geraten, 400 Feuerwehrleute und zahlreiche weitere Helfer waren 48 Stunden im Einsatz, um es zu löschen.

Brandursache könnte ein Funkenflug gewesen sein. Die Altpapierballen sind mit sogenannten Umreifungsdrähten versehen. Das Metall schrammte beim Transport durch spezielle Gabelstapler über den Asphalt, dadurch kam es zum Funkenflug und die Ballen gerieten in Brand, heißt es in der Mitteilung weiter. Dieses hatte PKV-Geschäftsführer Ulrich Lange auf Nachfrage der NWZ bereits am Tag nach dem Ausbruch des Brandes vermutet.

Bedingt durch die hohen Außentemperaturen und den starken Wind verteilte sich das Feuer auf dem Altpapierplatz. Zwischenzeitlich drohten die Flammen auf eine der Produktionshallen überzugreifen. Dieses konnte die Feuerwehr aber verhindern.

Nach Angaben des Unternehmens entstand ein Schaden von 1,5 Millionen Euro. Mittlerweile laufe die Produktion der PKV wieder, teilte die Geschäftsführung mit. Die Aufräumarbeiten auf dem Areal an der Hellmut-Barthel-Straße laufen weiter.

Die Stadtverwaltung bedankte sich jetzt in einem Schreiben bei allen Helfern, die den Einsatz „mit viel Sachverstand und großer Professionalität bewältigt“ hatten. Es sei eine Aufgabe gewesen, „die sowohl körperlich als auch psychisch größte Herausforderungen an die Einsatzkräfte gestellt hat“. Alle am Einsatz beteiligten Kräfte und jeder Einzelne habe „an seinem Platz die richtige Entscheidung getroffen und auf vielfältige Weise einen Beitrag dazu geleistet, das Großfeuer in den Griff zu bekommen“.

Ausdrücklich bedankte sich die Stadt auch bei allen privaten Helfern: „Schließlich zeigte sich, dass auch die Unterstützung Privater, seien es Werkfeuerwehren, Bauunternehmen oder Lohnunternehmer, aber auch örtlicher Lebensmittelbetriebe benötigt wurde.“