Polizei fasst betrunkenen Einbrecher

Varel Nur etwas mehr als drei Stunden nach der Tat hat die Vareler Polizei einen mutmaßlichen Dieb dingfest gemacht. Vorausgegangen war die präzise Personenbeschreibung des Einbruchopfers. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel der unter Tatverdacht stehende 21-jähriger Vareler am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr auf, weil er betrunken mit dem Fahrrad unterwegs war. Dabei stellten sie einen Teil des entwendeten Schmucks sicher.

Zu dem Diebstahl verschiedener Wertgegenstände war es am Abend gegen 20.15 Uhr gekommen. Der zunächst unbekannte Täter betrat an der Gartenstraße eine Erdgeschosswohnung, die nicht verschlossen war. Die schlafende Bewohnerin wurde dann von den Geräuschen in den Räumen wach. Als sie aufstand, konnte die beobachten, wie eine Person flüchtete – und den Täter genau beschreiben. Das führte schließlich zu dem Ermittlungs- und Fahndungserfolg.

Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Da die Ermittlungen noch andauern, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Sie nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 04451/9230 entgegen.