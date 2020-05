Polizei In Varel Sucht Zeugen: Diebe stehlen selbstfahrende Hebebühne

Varel Unbekannte Täter haben vom Gelände einer Werkstatt an der Gewerbestraße in Varel eine selbstfahrende Arbeitsmaschine mit Hebebühne der Marke Mercedes-Benz gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Diebstahl ereignete sich offenbar schon vor zwei Wochen, und zwar in der Zeit vom 20. bis 24. April.

Da es sich bei der fahrbaren Hebebühne um ein auffällig rotes Fahrzeug handelt, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel. 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.