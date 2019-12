Varel Taschendiebe treiben derzeit in Varel und der Friesischen Wehde ihr Unwesen. Der Polizei in Varel liegen mehrere Anzeigen vor. Unter anderem wurde einer Frau in einem Verbrauchermarkt in Zetel die EC-Karte gestohlen, nachdem sie offenbar von einem Mann abgelenkt worden war. Ein anderer Mann nutzte den Moment der Ablenkung gezielt aus, um aus der Tasche im Einkaufswagen die EC-Karte zu stehlen.

„Da die zur EC-Karte gehörige Pin auf der Rückseite eines Passbildes vermerkt war, hatten die Täter leichtes Spiel“, warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vor dem leichtfertigen Umgang der persönlichen Passwörter und Daten.

Die Täter waren schnell und zogen mit der gestohlenen EC-Karte los und hoben gleich dreimal in unterschiedlichen Banken in Varel und in Emmen (Niederlande) Bargeld ab. Außerdem versuchten die Täter neben den geglückten Abbuchungen insgesamt acht Mal, Bargeld in Höhen zwischen 20 und 2 000 Euro abzuheben.

Zu zwei weiteren Diebstählen von Geldbörsen kam es außerdem innerhalb kürzester am Mittwochnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Gertrud-Barthel-Straße in Varel. Zunächst wurde einer 63-Jährigen aus der Jackentasche die Geldbörse entwendet und kurze Zeit später einer 74-Jährigen aus einem Seitenfach eines Einkaufskorbes die Geldbörse.

Die Polizei in Varel geht davon aus, dass der oder die Täter gezielt vorgehen, um in einem unbeaufsichtigten Moment an die Geldbörsen ihrer Opfer zu kommen und warnt davor, Geldbörsen beziehungsweise Handtaschen unbeaufsichtigt zu lassen. Andrea Papenroth gibt folgende Tipps:

• Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

• Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

• Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

• Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

• Notieren Sie niemals die Pin in Zusammenhang mit ihren Dokumenten und nicht so, dass diese frei zugänglich ist.