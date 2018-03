Varel Die Polizei sucht den Besitzer eines Fahrrades. Ein bislang unbekannter Täter hat das blaue Herrenfahrrad in der Nacht zu Sonntag, 11. März, über einen Zaun in der Haferkampstraße in Varel geworfen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Fahrrad aus einer Straftat stammt. Da bislang kein Fahrraddiebstahl angezeigt ist, fragt die Polizei jetzt, wem das Rad gehört. Zeugen beziehungsweise der Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.