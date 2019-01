Varel Aus einem Gartenschlauch auslaufendes Wasser hat am Montagabend um 23.45 Uhr in Obenstrohe einen Eisglätteunfall ausgelöst. Wir die Polizei am Dienstag mitteilte, stürzte ein 64-jähriger Radfahrer beim Abbiegen aus der Straße Ebkeriege in die Mühlenteichstraße auf eisglatter Fahrbahn. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Nach Angaben der Beamten sei die extreme Eisglätte durch auslaufendes Wasser aus einem Gartenschlauch verursacht worden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.