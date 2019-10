Varel „Unzumutbar und gefährlich“ ist nach Ansicht der Vareler SPD die Fahrt mit dem Fahrrad auf mehreren Vareler Straßen wie der Oldenburger Straße, der Bürgermeister-Osterloh-Straße und der Wiefelsteder Straße. Deshalb fordert die SPD in einem Antrag an die Stadtverwaltung mehr Sicherheit auf den Schulwegen, eine Änderung des bestehenden Radverkehrskonzeptes und erste praktische Maßnahmen auf diesen Straßen.

„Durch die Neuregelung der Radwege an der Oldenburger Straße, am Büppeler Weg und an der Bürgermeister-Osterloh-Straße ist es stadteinwärts zu unzumutbaren Problemen für alle Radfahrer gekommen“, heißt es in dem Antrag an die Stadt Varel. Besonders im Winterhalbjahr seien diese Straßen morgens nicht ohne erhebliche Behinderungen und Sicherheitsprobleme zu befahren. Parkende Autos auf der Oldenburger Straße hätten eine dreispurige Nutzung durch Autos und das Abdrängen der entgegenkommenden Radfahrer zur Folge.

„Zudem werden auf der Straße fahrende Radfahrer sehr häufig von den Autofahrern beschimpft und zur Nutzung des Fußweges zum Fahren aufgefordert“, wissen Dominik Helms und Sascha Biebricher von der SPD.

Auf dem Büppeler Weg und der Bürgermeister-Osterloh-Straße würden parkende Autos zu gefährlichen Überholmanövern mit starker Gefährdung der Radfahrern führen. Die zur Nutzung als Radweg freigegebenen Fußwege seien für Radfahrer nicht als Regelradweg nutzbar, da dort nur Schritttempo gefahren werden könne und sie an Tagen der Müllentsorgung nicht befahrbar seien. „Die bestehenden Radwege sind für Schüler gefährlich“, so Biebricher, „es kommt immer wieder zu kleinen Unfällen auf dem Schulweg“.

Vor zwei Jahren mussten sich Varels Radfahrer umstellen. Wesentliche Änderung war das Rechtsfahrgebot. Seitdem darf auf dem Gehweg, der für Radfahrer frei ist, nur noch in Fahrtrichtung rechts gefahren werden. Das heißt, wer in die Stadt fahren möchte, muss beispielsweise auf der Oldenburger Straße auf der Seite des Friedhofes fahren.

Die Stadt Varel musste die Beschilderung ändern, nachdem das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg geurteilt hatte, dass die Radwegebenutzungspflicht auf der Oldenburger Straße/Neue Straße zwischen Kaffeehauskreisel und der Kreuzung der Neuen Straße mit der B 437 aufzuheben ist.