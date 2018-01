Varel Auf der Flucht vor der Polizei ist ein betrunkener 20-Jähriger aus Varel am frühen Samstagmorgen nicht weit gekommen. Sie endete in einem Brombeerbusch, in dem er sich verfing und stürzte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann zuvor gegen 5.50 Uhr Fahrgäste und Zugbegleiter in der Nordwestbahn beleidigt und ihnen Schläge angedroht. Zudem verunreinigte er die Abteile.

Die Zugbegleiterin verständigte die Beamten. Bei deren Eintreffen am Bahnhof Varel flüchtete der 20-Jährige – bis ihn die Hecke aufhielt. „Anschließend leistete der deutlich alkoholisierte Mann Widerstand gegen die Beamten und beleidigte sie ebenfalls“, hieß es in dem Polizeibericht.

Nachdem ihm Blut abgenommen worden war, verbrachte der Randalierer einige Stunden zur Ausnüchterung in einer Zelle. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte.