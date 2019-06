Randalierer in Stadt unterwegs

Varel Randalierer sind am Pfingstwochenende in der Stadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag die Tür eines zum Waldstadion an der Windallee gehörenden Geräteraums auf und drangen in diesen ein. Es entstand Sachschaden. Ob sie auch Diebesgut entwendeten, werde derzeit noch ermittelt.

Am Samstagnachmittag beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie zwei Jugendliche einen Zaun eines Spielplatzes an der Straße Am Sande in Dangastermoor beschädigten. Er rief die Polizei. Die jungen Leute konnten allerdings entkommen, teilten die Beamten mit. Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.