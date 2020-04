Randalierer ziehen durch die Innenstadt

Varel Randalierer sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch die Vareler Innenstadt sowie die Fußgängerzone gezogen und haben an verschiedenen Stellen Dinge demoliert zurückgelassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rissen die bislang noch unbekannten Täter unter anderem Verkehrszeichen heraus. Zudem beschädigten sie mehrere Autos sowie andere Gegenstände. Unter anderem zerstörten sie an der Vareler Schlosskirche die Scheibe eines Schaukastens. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Telefon 04451/9230 zu melden.