Raub gibt Polizei Rätsel auf

Varel Die Polizei sucht Zeugen, die einen Raub in Varel beobachtet haben, der sich am frühen Dienstagabend ereignet haben soll. Das 58-jährige Opfer aus Oldenburg gab an, auf dem Neumarktplatz in Höhe der Neumarktstraße plötzlich von drei Unbekannten angegangen worden zu sein. Ihm sei ein Rucksack und eine Bauchtasche entwendet worden. Der Mann meldete den Vorfall jedoch erst Stunden später am Mittwoch. Laut Polizei soll ein männlicher Täter schlank und etwa 20 Jahre alt gewesen sein.

Bereits am Dienstagabend gab ein Bürger auf der Wache eine von ihm auf einem Fußweg an der Bismarckstraße/Neumühlenstraße liegende Geldbörse ab. Darin befanden sich Papiere und Dokumente. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist unbekannt.

Aufgrund der Uhrzeit dürfte die angegebene Tatörtlichkeit gut frequentiert gewesen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie bittet Zeugen, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.