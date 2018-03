Varel Hier stimmt etwas nicht: Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort auffällt, irgendetwas an der Fußgängerampel an der Hafenstraße in Varel, etwa auf Höhe der Judith-von-Eßen-Straße, ist anders als bei anderen Ampeln.

Schauen Sie es sich ruhig genau an. Falls es doch nicht klingelt, stellen Sie sich vor Ihrem inneren Auge einmal vor, wie Sie die Fußgängerampel benutzen. Sie drücken die große gelbe Taste und warten darauf, dass Sie auf der gegenüber liegenden Seite Grün sehen. Nur sind da keine Ampelmännchen zu sehen. Die spazieren an dieser Ampel nämlich nicht Richtung Straße, sondern – je nach Seite – Richtung Hecke oder Nachbars Garten.

In den sozialen Medien machen Fotos von der Ampel auch schon die Runde. Wer lange genug dort steht, kann Menschen beobachten, die anhalten, um Bilder zu machen.

Wer drückt und wissen will, ob er rübergehen darf, müsste also über den Zaun klettern, sich in den Garten stellen, nach oben schauen und hoffen, dass er nicht vom Anwohner vertrieben wird, weil er gerade ein paar Blumen zertrampelt hat. Auf der anderen Seite ist es noch viel schwieriger: Entweder man bahnt sich einen Weg durch die Hecke oder sucht sich einen drumherum. Von der anderen Seite kann man dann sehen, wann es grün wird und dann im Sprint zur Straße zurückkehren – natürlich in der Hoffnung, dass das grüne dann nicht schon wieder vom roten Männchen abgelöst wurde.

Aber soviel sei gesagt: Noch funktioniert die Ampel ohnehin nicht. Man kann also drücken, soviel man will – grün wird es sowieso nicht.

Das alles klingt für einen Außenstehenden wie ein Schildbürgerstreich. Aus dem Rathaus lässt sich allerdings vernehmen, dass es dafür sehr wohl eine logische Erklärung gibt. Für die muss man aber etwas ausholen.

Vorher standen die beiden Ampelmasten nämlich näher an der Straße. Zu nah durften sie da aber auch nicht ran. Sonst – so die Befürchtung – könnte ein vorbeifahrender Lastwagen ja einen Teil der Ampel erwischen. Heraus kam dann allerdings ein Standort, der ebenfalls ungünstig war. Die Masten standen nun so weit auf dem Gehweg, dass Radfahrer, die dort auch fahren dürfen, Schwierigkeiten hatten, daran vorbeizufahren.

Also entschied man sich, es anders zu machen: Die Ampelmasten sollten ganz an den äußeren Rand des Gehwegs rücken. So bliebe genug Platz für alle. Dabei wurden die Ampelmasten aber auch um 180 Grad gedreht, weil die gelben Tasten nicht in die Hecke oder den Garten ragen sollten, sondern Richtung Gehweg zeigen, wo sie für Fußgänger auch leicht zu erreichen sind.

Das Mastverrücken und -drehen übernahm eine Tiefbaufirma. Um die Ampelmännchen hat die sich aber nicht gekümmert. Dafür rückt extra noch die Ampelfirma an, die die Leuchten einmal losschraubt, um 180 Grad dreht und wieder fest macht.

Also noch etwas Geduld, dann laufen die Ampelmännchen an der Hafenstraße wieder in die richtige Richtung.

