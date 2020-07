Schneller Ermittlungserfolg: Polizei schnappt Einbrecher in Varel

Varel Über einen schnellen Ermittlungserfolg freut sich die Vareler Polizei. Die Beamten hatten auf der Suche nach einem Einbrecher den richtigen Riecher und konnten den Mann schon einen Tag später festnehmen.

Ein Unbekannter war in der Nacht zu Donnerstag in ein Einfamilienhaus am Landgerichtsweg in Varel eingebrochen. Er hatte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft. Die Ermittlungen „ergaben recht schnell den Tatverdacht gegen einen aus der Vergangenheit polizeilich bekannten Vareler“, teilt die Polizei mit. Also fahndeten die Beamten nach dem 35-Jährigen und trafen ihn am Freitag in der Wohnung einer Familienangehörigen an.

Sie nahmen den Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung konnten die Ermittler typisches Einbruchswerkzeug wie Schraubendreher, Taschenlampe und Handschuhe finden. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

In der Vernehmung legte der Vareler dann ein Geständnis ab. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte gegen den mutmaßlichen Täter einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.

Der 35-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Taten im Bereich der Eigentumskriminalität rechtskräftig verurteilt worden und war deswegen auf Bewährung. Dass er dennoch erneut einen Einbruch verübte, liegt laut Polizei wohl an seiner Spielsucht, die er mit dem Diebesgut finanzieren wollte. Der Mann wurde schon am Samstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Nun prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge zu weiteren Taten. Die Ermittlungen dauern an.