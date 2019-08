Varel Glimpflich ausgegangen ist am Freitagmorgen ein Kleinbrand im Obergeschoss eines Geschäftshauses an der Obernstraße in der Vareler Innenstadt. Es wurde niemand verletzt. Um 8.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Varel aus, weil ihr eine Rauchentwicklung aus einem Fenster gemeldet worden war.

Unter Atemschutz betraten die Kameraden die völlig verrauchte Wohnung. Nach Angaben der Ortswehr Varel handelte es sich um einen Schwelbrand. Die Einsatzkräfte beförderten das angesengte Inventar nach draußen. „Danach wurde die Wohnung belüftet, um die Räume wieder rauchfrei zu bekommen“, berichtete Feuerwehrsprecher Georg von Ivernois.

Vor Ort im Einsatz waren auch der Rettungsdienst Friesland und die Polizei. Die Ortswehr Varel war mit vier Fahrzeugen ausgerückt, darunter auch die Drehleiter, die aber nicht zum Einsatz kommen musste. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.