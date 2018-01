Varel Das ist ein heikles Thema für die Polizei – und auch kein einfaches für Senioren: die freiwillige Abgabe von Führerscheinen. Ältere Menschen sind manchmal nicht mehr fit genug, um mit dem Auto durch den Verkehr zu kommen, ohne sich selbst und andere zu gefährden. Auf der anderen Seite bedeutet der Führerschein für sie – gerade auf dem Land – ein erhebliches Stück persönliche Freiheit. Eine Altersgrenze, ab der man sich nicht mehr ans Steuer setzen darf, gibt es allerdings nicht.

In einigen Städten und Landkreisen gibt es Programme, die den Senioren den Abschied vom Führerschein verschmerzbar machen sollen – so zum Beispiel im Ammerland. Wer dort den „Lappen“ abgibt, bekommt eine Genussbox mit Ammerländer Spezialitäten und Gutscheine für Bus und Bahn. Im Landkreis Friesland gibt es ein solches Anreizsystem nicht. „Diese Systeme sind in Flächenlandkreisen wie Friesland wenig zielführend, weil das Netz des ÖPNV einfach nicht genügend dicht ist, sondern im Wesentlichen an Schülerverkehre gebunden und davon abhängig ist “, teilte der Landkreis auf Nachfrage des „Gemeinnützigen“ mit.

Sicher im Straßenverkehr durch Fahrtraining Polizei und Verkehrswacht bieten in Wilhelmshaven spezielle Fahrsicherheitstrainings für Senioren an. Das „Fit im Auto“-Training besteht aus einem praktischen Teil auf dem Übungsgelände, wo das richtige Bremsen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das Rangieren und die Reaktionsfähigkeit getestet werden. In einem theoretischen Part lernen die Teilnehmer außerdem alles über wichtige technische Neuerungen an den Fahrzeugen und Änderungen im Straßenverkehr – wie etwa neue Verkehrszeichen. Begleitet wird das Training von einem Fahrlehrer, der auch bei einer Fahrt im öffentliche Raum dabei ist. Anmeldungen unter Tel. 04421/942146 www.fit-im-auto.de

Alternativ zum ÖPNV könne man als Landkreis auch Angebote wie Bürgerbusse begleiten. „Der Landkreis Friesland ist aktuell damit befasst, den Nahverkehrsplan neu zu erstellen, so dass derartige Projekte und Ideen dort einfließen können“, hieß es vom Landkreis.

Aber auch ohne Anreizsystem geben immer wieder Senioren ihren Führerschein freiwillig ab, erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter beim Polizeikommissariat Varel. Nach Unfällen oder bei Polizeikontrollen achten die Beamten darauf, ob sie bei älteren Autofahrern Anzeichen entdecken, die dafür sprechen, dass der Fahrer nicht mehr ganz verkehrstauglich ist. „Wir gucken zum Beispiel, ob das Auto schon mehrere Schäden hat“, sagt Eugen Schnettler. „Das passiert besonders, wenn es ein größeres Auto ist und die Leute eine eigene Garage haben. Sie verlieren das Gespür für die Ausmaße des Fahrzeugs.“

Aufgrund einiger Macken kann aber kein Polizist jemandem den Führerschein abnehmen. Besteht der Verdacht, dass jemand nicht mehr fahrtüchtig ist, können die Beamten nur sehr behutsam darauf eingehen. „Wir versuchen auch auf die Familie einzuwirken“, sagt Eugen Schnettler.

In schwerwiegenden Fällen, kann der Polizist nach einer Kontrolle einen Bericht an die Führerscheinstelle schreiben. Der Betroffene muss dann vorstellig werden. Die Stelle entscheidet dann, ob der Führerschein eingezogen wird oder nicht.

Häufig fahren Senioren nur noch an bekannten Orten mit dem Auto. Aber auch da komme es zu Problemen, sagt Eugen Schnettler: „Wir hatten einmal den Fall einer Seniorin, die wegen einer Baustelle den Kreisverkehr am Tweehörnweg benutzen musste. Sie ist aber falsch herum reingefahren, weil sie keinen Kreisverkehr kannte.“ Danach habe sie ihren Führerschein freiwillig abgegeben.

Übrigens: Wer noch einen alten Führerschein hat und an seinem alten „Lappen“ hängt, muss nicht befürchten, dass der vernichtet wird, sobald man ihn abgibt. Die alten Scheine können auch einfach als ungültig abgestempelt werden. Bei den neueren Führerscheinen aus Plastik ist das nicht möglich.

