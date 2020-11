Stadt räumt Räder weg

Varel Die Stadt entrümpelt den Bahnhofsvorplatz: Fahrräder, die am Vareler Bahnhof abgestellt wurden und offensichtlich seit langem nicht mehr in Gebrauch sind, werden entfernt. Damit sollen die blockierten Flächen wieder nutzbar gemacht werden, so die Stadt. Die Entrümpelungsaktion findet in der Woche vom 14. bis 18. Dezember statt.

Die Vorbereitungen laufen seit dem 18. November. Verlassene beziehungsweise nicht mehr gebrauchsfähige Fahrräder werden markiert und dokumentiert. Sollte es sich dabei versehentlich um ein Fahrrad handeln, das noch in Gebrauch ist, kann sich der Eigentümer bis zur Entrümpelung beim Ordnungsamt der Stadt Varel melden.

Nach der Entrümpelung werden die Räder für sechs Monate im Fundbüro gelagert. In dieser Zeit können die Eigentümer ihren Eigentumsanspruch geltend machen.

