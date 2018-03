Varel „Varel ist sicher“, ist die Bilanz von Rainer Schönborn, Leiter des Polizeikommissariats Varel. Und nicht nur das: Varel wird offenbar auch noch sicherer: Die Gesamtzahl der Straftaten im Polizeikommissariat Varel, zu dem auch die Gemeinde Bockhorn und Zetel gehören, lag im vergangenen Jahr bei 2440 – 400 weniger als noch im Jahr davor und laut Schönborn der tiefste Stand seit 20 Jahren. In Zetel gab es etwa 80 Straftaten weniger, in Varel selbst rund 350. In der Gemeinde Bockhorn gab es einen Anstieg von 399 auf 430 Taten.

Von den 2440 Straftaten konnten 1617 aufgeklärt werden, was einer Quote von 66,27 Prozent entspricht. „Bei einem Landesschnitt von 60 Prozent ist das schon gut“, erklärte Schönborn.

Zurückgegangen sei auch die Zahl der Wohnungseinbrüche in 2017 – und das fast um die Hälfte: 39 waren es – so wenig wie lange nicht mehr. Allerdings wurde fast ausschließlich im November und Dezember eingebrochen. Einbrüche haben vor allem im Winter Konjunktur. Im Vorjahr waren es noch 68, 2014 gar 121. „Damals hatten wir hier Banden aus Bremen und Wilhelmshaven“, erklärte Schönborn. In diesem Jahr gab es bereits wieder 20 Einbrüche in Varel.

Kommentar Aufmerksam bleiben Die Statistik ist ziemlich eindeutig: In Varel kann man sich verhältnismäßig sicher fühlen. Die vom hiesigen Polizeikommissariat verzeichneten Straftaten gingen schließlich erheblich zurück und befinden sich auf einem nahezu historischen Tiefstand. Auch die Zahl der Einbrüche ging im vergangenen Jahr zurück. Die Betroffenen wird die Statistik dennoch wenig interessieren. Wer Opfer einer solchen Tat geworden ist, hat meist einen tiefen Kratzer in seinem persönlichen Sicherheitsgefühl. Außerdem ist die aktuelle gute Statistik nichts, worauf man sich ausruhen sollte – und da bedarf es auch der Mithilfe der Bevölkerung. Wer in seiner Nachbarschaft etwas Verdächtiges bemerkt, kann den Langfingern am besten einen Strich durch die Rechnung machen, indem er die Polizei ruft. Kein Täter fühlt sich gern beobachtet und sucht im Zweifel lieber das Weite. Den Autor erreichen Sie unter hanraets@infoautor.de

„Insgesamt ist die Zahl der Einbruchsdiebstähle aber rückläufig“, sagte Schönborn. „Wir sind sehr viel besser vernetzt – auch über die Landesgrenzen hinaus.“ Zum Teil kämen die Täter schließlich auch aus Nordrhein-Westfalen, um hier einzubrechen, erläuterte Manfred Schulz, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) im Kommissariat Varel. Die Einbrecher hätten es vor allem auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Das finden sie vor allem bei älteren Leuten. Teure Unterhaltungselektronik werde eher selten mitgenommen, weil dabei relativ leicht nachvollzogen werden könnte, wo die Beute landet.

Der beste Schutz vor Einbrechern sei aber nach wie vor ein aufmerksamer Nachbar, erklärt Schulz: „Wenn man ein verdächtiges Auto mit unbekanntem Kennzeichen oder verdächtige Personen sieht, sollte man die Polizei rufen. Wir kontrollieren jeden.“ Das spreche sich auch in den jeweiligen Kreisen herum, so dass die Einbrecher sich ein anderes Ziel suchen. „Es werden aber neue kommen. Dafür liegt Varel einfach strategisch zu günstig an der Autobahn“, sagt Schulz.

Zurückgegangen sind außerdem die so genannten „Rohheitsdelikte“, wie Raubüberfälle und Körperverletzungen. Letztere machen mit 295 Taten fast drei Viertel dieser Delikte aus. Aus heiterem Himmel Opfer von Gewalt zu werden, sei in Varel aber sehr unwahrscheinlich: „In fast allen Fällen kennen sich Opfer und Täter, das sind Beziehungstaten“, so Schönborn. Dass spiegele sich auch in der Aufklärungsquote von fast 95 Prozent wider.

Darüber hinaus verzeichnete das Kommissariat 2017 214 Rauschgiftdelikte – 49 weniger als 2016. Zugenommen haben dagegen die Betrugsfälle von 288 auf 328 Taten. Betrogen werde oft über das Internet, häufig, indem Dinge verkauft aber nie versendet werden, obwohl das Geld bereits überwiesen wurde oder indem Dinge bestellt, aber nach Erhalt der Ware nicht bezahlt werden.

Dem könne man nur mit Hilfe sicherer Zahlungssysteme entgehen oder indem man selbst die Ware abholt und bar bezahlt.