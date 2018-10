Varel „Ein totes Haustier kann man doch nicht einfach eingraben, ohne den Halter zu ermitteln.“ Sandra Greiner aus Langendamm ist sauer auf die Straßenmeisterei Jever und wendet sich mit ihrem Ärger an die Nordwest-Zeitung.

Als Freitag vor einer Woche ihr Kater Toni nicht zum Frühstück gekommen ist, machte sie sich Sorgen. „Ich habe ihn seit acht Jahren und jeden Morgen war er da“, sagt sie. Auf Facebook startete sie eine Suchanfrage und bekam den Hinweis, dass an der Bundesstraße 437 in Varel, die über die A 29 führt, eine tote Katze gesehen worden war. „Ich habe die ganze Böschung abgesucht, aber Toni nicht gefunden“, berichtet sie. Erst ein weiterer Hinweis brachte Aufschluss: „Ein Mann berichtete, dass er gesehen hat, wie ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei eine tote Katze am Straßenrand begraben hat“, sagt Sandra Greiner.

Sie machte sich gemeinsam mit ihrem Vater auf zu der beschriebenen Stelle und ihr Vater begann zu graben. Und tatsächlich lag dort Toni unter der Erde. In die Trauer über ihre tote Katze mischte sich Wut: „Ein Haustier einfach so einzugraben, geht doch überhaupt nicht“, sagt sie. Toni sei mit einer Tätowierung und Halsband deutlich als Hauskatze zu erkennen gewesen. „Ich kann doch nicht nachvollziehen, wo mein Haustier geblieben ist, wenn es einfach eingegraben wird“, sagt sie, „das hat etwas mit Respekt dem Halter gegenüber zu tun“.

Die Nordwest-Zeitung hat bei der Straßenmeisterei Jever nachgefragt, die für alle Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Friesland zuständig ist. Leiter Jens Schumacher erläutert den generellen Umgang mit überfahrenen Tieren. „Wir fahren wöchentlich Kontrollen auf allen Straßen und sichten, was für den Verkehrsteilnehmer gefährlich sein könnte“, sagt er.

Dazu gehören auch tote Tiere, die auf oder sichtbar neben der Straße liegen. „Alle toten Tiere, die kleiner sind als Hasen, werden von den Mitarbeitern am Straßenrand eingegraben“, sagt er, „dazu gehören auch Katzen“. Er und seine Mitarbeiter würden damit nach Anweisungen des Landes Niedersachsen handeln. Bei größeren Tieren wie Rehen oder Wildtieren werde der Jagdpächter informiert, der sich um die Beseitigung kümmert.

Jens Schumacher sieht keine Möglichkeit zu ermitteln, ob es sich bei überfahrenen Katzen um Haustiere handelt. „Ich muss an den Schutz meiner Mitarbeiter denken, wir wissen nicht, ob eine tote Katze Krankheitserreger in sich hat“, sagt er. Häufig sei die Verwesung auch schon weit fortgeschritten.

Chiplesegeräte, mit denen bei gechipten Katzen der Halter festgestellt werden könnte, haben die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Jever nicht. Der Zustand der überfahrenen Katzen ermögliche es in der Regel auch nicht, nach Chips zu suchen, stellt Jens Schumacher klar: „Oft lässt sich nichts mehr feststellen.“ Er könne den Ärger der Bürger verstehen, sagt er, „aber wir können nicht jede tote Katze, die an der Straße liegt, nach Wilhelmshaven zum Tierheim bringen“.

Die Mitarbeiter der Stadtbetriebe Varel, die sich um die städtischen Straßen in Varel kümmern, haben häufiger mit überfahrenen Katzen zu tun. „Acht bis zehn Katzen im Jahr liegen überfahren auf oder neben der Straße“, berichtet Fritz Schimmelpenning von den Stadtbetrieben Varel.

Die Mitarbeiter verfügen über ein Lesegerät, mit dem die Chips der Katzen ausgelesen und die Besitzer ausfindig gemacht werden können. Ob gechipt oder nicht, die Mitarbeiter der Stadtbetriebe Varel bringen alle am Straßenrand gefundenen toten Haustiere ins Tierheim Wilhelmshaven.