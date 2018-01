Varel In der Vareler Innenstadt ist es am Freitagmorgen zu einem Stromausfall gekommen. Wie der Energieversorger EWE auf Nachfrage der NWZ bestätigte, hat ein Bagger um 8.15 Uhr bei Erdarbeiten am Lothar-Meyer-Gymnasium ein Kabel durchgetrennt. 30 Minuten später sei die Versorgung aber wieder hergestellt gewesen.

„Es waren rund 1000 Haushalte vorübergehend ohne Strom“, sagte EWE-Sprecher Volker Diebels. In dem betroffenen Gebiet lag auch das Vareler St.-Johannes-Hospital. Dort wären aber sofort die Notstromaggregate angesprungen, so dass es zu keinen Behinderungen gekommen sei.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, fielen im Stadtgebiet zudem drei Ampelanlagen an der Bundesstraße 437 aus. Betroffen waren die Kreuzungen an der Neuen Straße, Panzerstraße und Hellmut-Barthel-Straße. Zu Unfällen oder anderen Problemen sei es indes nicht gekommen, teilten die Beamten mit.

Nach rund einer halben Stunde floss dann der Strom wieder. „Wir verfügen in diesem Bereich über ein engmaschiges Netz, so dass wir die Versorgung über andere Kabel wieder herstellen konnten“, erläuterte Volker Diebels.

Das defekte Kabel auf der Baustelle des LMG soll in den nächsten Tagen repariert werden. Mit weiteren Stromausfällen rechne die EWE bis dahin nicht.